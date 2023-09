James Wan gjør narr av den nye Aquaman-teaseren

HQ

De siste årene har det blitt en trend at store filmselskaper ikke bare bygger opp en hype rundt en film, men også en trailer for filmen. Ikke sjelden kan selskapene bak store kinofilmer starte flere dager i forveien med å publisere et innlegg hver dag på blant annet Instagram som en måte å telle ned til dagen da den komplette traileren publiseres. Aquaman and the Lost Kingdom er et annet eksempel på dette, da en teaser ble sluppet på søndag og avslørte at vi får den offisielle traileren på torsdag.

Dette er et fenomen som mange av oss lenge har funnet merkelig, og nok en billig måte å markedsføre filmen på før det i det hele tatt finnes en trailer å se. James Wan, som regisserte den forrige filmen, er tilbake på denne, og ironisk nok synes også han at fenomenet er helt sprøtt.