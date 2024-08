James Wan jobber med en nyinnspilling av Creature From the Black Lagoon

HQ

Nå som det ikke blir flere Aquaman-filmer under den nye ledelsen av DCEU har filmskaperen James Wan nok en gang rettet blikket mot skrekksjangeren, og nå melder Deadline at regissøren av The Conjuring for tiden jobber med å gjenopplive den klassiske monsterfilmen Creature from the Black Lagoon.

Det ikoniske lagunemonsteret har tilsynelatende blitt en høy prioritet for Universal etter at de la om filmstrategien sin i 2019, og droppet det pinlige filmmonsteruniverset for i stedet å fokusere på frittstående historier med sterke visjonærer bak seg. Ingen ytterligere informasjon om filmens handling eller utgivelsesdato er ennå tilgjengelig.

