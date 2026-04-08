LIVE
HQ
logo hd live | People of Note
 See in hd icon

Chat

X
      😁 😂 😃 😄 😅 😆 😇 😈 😉 😊 😋 😌 😍 😏 😐 😑 😒 😓 😔 😕 😖 😗 😘 😙 😚 😛 😜 😝 😞 😟 😠 😡 😢 😣 😤 😥 😦 😧 😨 😩 😪 😫 😬 😭 😮 😯 😰 😱 😲 😳 😴 😵 😶 😷 😸 😹 😺 😻 😼 😽 😾 😿 🙀 🙁 🙂 🙃 🙄
      Gamereactor

      •   Norsk

      Medlemsinnlogging
      Gamereactor
      nyheter
      Call of Cthulhu

      James Wan planlegger å "fortsette å jobbe" med filmatiseringen Call of Cthulhu

      Filmskaperen har møtt store problemer med å lage prosjektet ettersom Lovecraftian-filmer "ikke er billige".

      Abonner på vårt nyhetsbrev her!

      * Påkrevd felt
      HQ

      Det er en ganske flott tid å være en fan av alle ting Lovecraftian skrekk, spesielt i videospillområdet der det er massevis av kommende titler, inkludert Cthulhu: The Cosmic Abyss, The Mound: Omen of Cthulhu, Call of the Elder Gods, The Sinking City 2, og mye, mye mer.

      Lovecraftiansk skrekk er mindre vanlig i film- og TV-verdenen, men skrekkeksperten James Wan håper å endre på det snart ved å levere en filmatisering av Call of Cthulhu, et prosjekt han har forsøkt å få i gang i lang tid. Det har ikke gått spesielt glatt for Wan, men han gir ikke opp, noe han nylig var inne på i et intervju med ScreenRant.

      På spørsmål om den nåværende tilstanden til hans Call of Cthulhu tilpasning, Wan forklarte at han har "ønsket å gjøre [det] en stund" men at disse filmene er "veldig vanskelig å prøve å få dem fra bakken" fordi de "ikke er billige filmer." Heldigvis avsluttet Wan med å forklare at han "bare kommer til å fortsette å jobbe med det."

      I bunn og grunn, ikke hold pusten på dette prosjektet, men heller ikke gi det opp ennå.

      Call of Cthulhu

