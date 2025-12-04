James Wan skal produsere en ny Paranormal Activity film

Blumhouse Blumhouse ønsker å fortsette å utvide sitt utvalg av skrekkprosjekter og -franchiser, og nå melder The Hollywood Reporter at en ny Paranormal Activity film er på vei, i samarbeid mellom Blumhouse og Atomic Monster, produksjonsselskapet til skrekkveteranen James Wan.

Filmen vil bli medfinansiert og meddistribuert av Paramount, med produksjonsgiganten også ansett som distributør av filmen, alt mens Oren Peli, som laget Paranormal Activity filmen i 2007 mens han praktisk talt var peanøtter for sitt arbeid, også vil produsere prosjektet.

Ifølge rapporten er denne filmen ansett som en prioritet for Paramount, Blumhouse og Atomic Monster, noe som betyr at det kanskje ikke er så lenge til vi får høre om fast rollebesetning, handling og premiereplaner. Foreløpig har ingenting av denne typen blitt delt, men det viktigste å merke seg er at hvis du liker found-footage-skrekkserien, vil den til slutt gjøre comeback.