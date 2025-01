James Webb-teleskopet bekrefter Hubbles målinger av universets ekspansjon

HQ

NASAs James Webb-romteleskop har i en ny studie bekreftet det Hubble observerte for mange år siden: Universet utvider seg raskere enn dagens modeller forutser, noe som utfordrer vår forståelse av selve verdensrommet. De nye funnene kryssjekker Hubbles målinger, utelukker betydelige feil og antyder at avviket, kjent som Hubblespenningen, kan være et tegn på manglende brikker i vår kunnskap om universet. Med Webbs høyoppløselige data har forskerne nå mer presise tall som stemmer overens med Hubbles resultater, men hastigheten universet utvider seg med, stemmer likevel ikke overens med forutsigelsene fra den kosmologiske standardmodellen. Dette mysteriet kan tyde på ukjente faktorer som mørk energi, mørk materie eller til og med nye elementer i fysikken, noe som gir et fristende glimt inn i det ukjente.

Kan disse resultatene avsløre en helt ny side ved universet?

Shutterstock

