Jamie Foxx avslører at han fikk hjerneslag i 2023

Du har kanskje glemt det, men i fjor var det alvorlig bekymring for helsen til skuespilleren og sangeren Jamie Foxx etter en ukjent skremsel. Nå vet vi litt mer om omfanget av Foxx' problemer, og de høres skremmende ut.

I en ny video på Netflix (via Culture Crave) forklarer Foxx at han fikk en hjerneblødning og et hjerneslag, noe som førte til at han lå i koma i 20 dager. "Jeg gikk til helvete og tilbake", forklarte han. "Jeg så tunnelen... Jeg trodde jeg så djevelen ... eller er det Puffy?"

Med Puffy mener Foxx P. Diddy, eller Puff Daddy, eller hva du nå vil kalle den vanærede musikkprodusenten. "Jeg kødder bare", fortsatte Foxx. "Men hvis det var Puffy, hadde han en brennende flaske med Johnson's [babyolje]."

Det er fint å vite at Foxx kan se den lyse siden av denne skrekken, men det blir nå klart hvorfor ting virket så usikkert i fjor.