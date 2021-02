Jamie Lee Curtis blir Dr. Tannis i Borderlands-filmen

Du ser på Annonser

Gearbox og Lionsgate tok de fleste av oss på sengen da de annonserte at både Kevin Hart og Cate Blanchett vil ha store roller i Eli Roth sin kommende Borderlands-film, men overraskelsene slutter ikke å komme.

Etter noen rykter tidligere i dag bekrefter de to selskapene nå at Jamie Lee Curtis skal være Dr. Patricia Tannis i Borderlands-filmen. Om filmen følger spillene relativt tett betyr nok dette at vi får se noen interessante scener med Curtis og Blanchett, for Dr. Tannis og Lilith har et spesielt forhold.