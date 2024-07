Jamie Lee Curtis blir ikke Dr. Kureha i One Piece

HQ

For ikke lenge siden var det snakk om at skaperne av serien One Piece var i forhandlinger med Jamie Lee Curtis om at hun skulle ta på seg rollen som Dr. Kureha i den andre sesongen av One Piece, og de av oss som liker skuespillerinnen gned oss i hendene av glede.

Nå har vi fått den dystre nyheten om at Curtis ikke kommer til å spille denne rollen, og nyheten kommer fra ingen ringere enn seriens produsent Becky Clements. I et intervju med Deadline sa hun dette:

"Hun elsker serien. Hun har for mange filmer og TV-serier som hun skal i produksjon på, så produksjonsdatoene våre kommer ikke til å fungere. Hun ville absolutt gjøre det, men hun har avtaler i første rekke, og det ble bare komplisert."

I det samme intervjuet antyder hun også at de nå har gitt rollen til noen andre, men hun avslører ikke hvem, annet enn at hun sier dette:

"Vi har funnet en fantastisk person."

Hon pratar även en hel del om själva produktionen av serien:

"Denne gruppen her er utrolig over hele linjen, disse skuespillerne, produksjonsdesignerne, stuntteamet, VFX-teamet, AD-teamet alene, de tingene de må balansere. Vi forbereder og filmer vanligvis flere episoder samtidig, så du har ofte to enheter i gang; måten du må dele opp skuespillerne og stuntteamene dine på.

Vi bygger kulisser på scenen, og vi er også mye ute på location. Jeg tror vi er mellom 900 og 1200 personer, og nivået på kreativiteten og profesjonaliteten i garderobe, hår og sminke, Jaco Snyman, vår proteseansvarlig, er inspirerende. Disse folkene er noen av de beste jeg noensinne har jobbet med.

Og denne IP-en, Odas hjerne er så fruktbar og unik at alle blir oppmuntret hver dag til å tenke: Hvordan skal vi gjøre dette, og folk som har holdt på med dette en stund, du kan bare føle den nesten barnslige spenningen over å prøve å få det til."

For øyeblikket er det ingen lanseringsdato for den andre sesongen av One Piece, men den forventes å bli sluppet på Netflix en gang i 2025.