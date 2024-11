Jamie Lee Curtis er åpen for å lage flere Halloween-filmer.

Halloween Ends Halloween var ment å være et farvel - ikke bare til Michael Myers, men også til Laurie Strode, som endelig overvant barndommens busemann etter mange lange, vanskelige år. Og, la oss være ærlige, ingen ropte akkurat etter mer Halloween etter at David Gordon Green kjørte franchisen i grøfta. Men man skal aldri si aldri, og i et intervju med Entertainment Weekly avslørte Jamie Lee Curtis at hun er åpen for å lage flere Halloween-filmer.

HQ

"Jeg har hengt opp bell-buksene og den lyseblå skjorten med knapper, og jeg har overlatt Laurie til ettertiden med et varmt "aloha" og en takk for alle årene og minnene."

"Jeg innså at det var siste gang jeg så Laurie Strode. Det var veldig sterkt for meg. Jeg gråt. David gråt. Vi innså alle at det var slutten for Laurie Strode og meg. Og dette fellesskapet av kunstnere som laget disse filmene. Det var en stor sak."

"Og likevel. Hvis det er noe jeg har lært i løpet av mine 65 år på planeten, så er det å aldri si aldri."

Og Jamie Lee Curtis har selvsagt rett. Man skal aldri si aldri, og Halloween er en franchise som sannsynligvis aldri vil dø helt ut. Men å se en eldre Strode avverge skurker med kjøkkenkniver er noe vi nok gjerne vil gå glipp av. Eller hva synes du?

Håper du å se Curtis gjenta sin ikoniske rolle igjen, eller er det på tide å la den hvile?