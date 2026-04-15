Jamie Murray, tidligere verdensener i double og vinner av syv Grand Slam-turneringer, legger opp

Jamie Murray, 40 år gammel skotsk tennisspiller i double, har kunngjort at han legger opp og avslutter dermed en strålende karriere der han har vunnet syv Grand Slam-titler (to i double, fem i mixed double), blitt nummer én i verden i double og vunnet Davis Cup for Storbritannia i 2015.

"Min tennisreise tar slutt etter 36 år. Jeg føler meg veldig heldig og privilegert for alle de fantastiske opplevelsene denne flotte sporten har gitt meg", kunngjorde Murray på Instagram. "Takk mamma, pappa, Andy, Ale, Alan, Louis og Thomas for all deres utrolige støtte, innsats og oppofrelser gjennom hele karrieren som har gjort det mulig for meg å oppnå alt jeg har kunnet i spillet".

Jamie er storebror til Andy Murray, tidligere verdensmester i single, og vant to av sine 34 double-titler sammen med ham, i tillegg til den første David Cup-seieren for Storbritannia på 79 år. Han har vunnet 589 kamper og spilt 1019 kamper på ATP Tour-nivå.

Jamie vant Wimbledon 2007 sammen med Jelena Jankovic, Wimbledon 2017 og US Open 2017 sammen med Martina Hingis, US Open 2018 og 2019 sammen med Bethanie Mattek-Sands, og i double sammen med Bruno Soares i Australian Open 2016 og US Open 2016.