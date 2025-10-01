Jane Goodall går bort 91 år gammel Forskeren som endret vår forståelse av sjimpansene og viet sitt liv til å beskytte planeten.

HQ Vi har nettopp fått nyheten om at Jane Goodall har gått bort i California i en alder av 91 år, og etterlater seg en arv som har forandret både vitenskapen og miljøaktivismen. Fra de første dagene hun studerte sjimpanser i Afrika til de senere årene hun kjempet for klimatiltak, bygget hun bro mellom forskning og global bevissthet. Hennes banebrytende observasjoner avslørte at sjimpanser bruker verktøy, danner komplekse sosiale bånd og deler egenskaper som man tidligere trodde var unikt menneskelige. Utover forskningen inspirerte hun generasjoner gjennom instituttet sitt og utdanningsprogrammene sine, og hun oppfordret samfunn over hele verden til å ta vare på naturen. Rest in peace, Jane Goodall. Jane Godall // Shutterstock