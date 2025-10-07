Jane Goodall om Trump, Musk, Putin, Xi, Netanyahu: "Sett dem alle på et av Musks romskip og send dem av gårde"

HQ

For noen dager siden mottok verden den triste nyheten om Jane Goodalls bortgang. Nå, i et posthumt Netflix-intervju, spøker den anerkjente primatologen med at hun ville sendt Trump, Musk, Putin, Xi og Netanyahu på en enveis tur ut i verdensrommet.

Intervjuet, som ble spilt inn tidligere i år og utgitt etter hennes død, viser Jane Goodall reflektere over makt og aggresjon, og trekker paralleller mellom politiske ledere og alfahann-sjimpanser, som er hennes spesialområde.

Med sin karakteristiske ro og humor nevner Jane Goodall Donald Trump, Elon Musk, Vladimir Putin, Xi Jinping og Benjamin Netanyahu blant dem hun ville "skyte" ut i bane rundt jorden. Nedenfor finner du selvfølgelig hele videoen med det hun sa.

"Det finnes mennesker jeg ikke liker, og jeg vil gjerne sette dem på et av Musks romskip og sende dem alle av gårde til planeten han er sikker på at han kommer til å oppdage", sier Jane Goodall til intervjueren Brad Falchuk i løpet av det avslørende 55 minutter lange intervjuet.

På spørsmål om Musk og Trump ville vært blant dem hun ville sendt bort, svarer hun "Å, absolutt. Han ville vært verten. Du kan tenke deg hvem jeg ville satt på det romskipet. Sammen med Musk ville Trump og noen av Trumps virkelige støttespillere være med," sa hun.

"Og så ville jeg satt [Russlands president Vladimir] Putin der, og jeg ville satt [Kinas] president Xi der. Jeg ville helt sikkert satt [Israels statsminister Benjamin] Netanyahu og hans høyreekstreme regjering der inne. Sett dem alle på det romskipet og send dem av gårde."