Jane Perry om rollen som Alyssa Ashcroft i « Resident Evil Requiem »: «Jeg ville bare hedre henne og historien hennes så godt jeg kunne»

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Skuespill i videospill er en egen kunstform som ikke alle setter pris på eller forstår, ikke engang innenfor skuespillerfaget selv. Men når du finner din egen vei, når du klarer å knytte deg til historien og karakteren din – selv når du er alene i et rom uten noen form for tilbakemelding – blir den første opptaket det ekte, og ut fra den lidenskapen blir uforglemmelige karakterer født, som Selune i «Returnal», Lune i «Clair Obscur: Expedition 33 eller Alyssa Ashcroft i Resident Evil Requiem.

Det var nettopp disse kvinnene og historiene deres, samt fagfolkene bak dem, som vi diskuterte med skuespillerinnene Kirsty Rider og Jane Perry under vår reportasje fra Comicon Napoli 26. Du kan se intervjuet med undertekster nedenfor.

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I tillegg til å snakke om hvordan de ga liv til Lune og Selene i «Expedition 33» og «Returnal» – originale roller som begge skuespillerinnene gjorde til sine egne – spurte vi Perry om hennes rolle som den nye stemmen til Alyssa Ashcroft i « Resident Evil Requiem » og hvordan hun gikk til verks med å ta på seg rollen, gitt seriens arv.

«Før jeg spilte Alyssa Ashcroft, og til og med Diana Burnwood – for det var to skuespillerinner som spilte Diana Burnwood før jeg kom inn i bildet – ville jeg nok blitt skikkelig nervøs hvis jeg satt og tenkte for mye på det.»

Diana Burnwood er en annen fremtredende rolle i Jane Perrys videospillkarriere, som en av de viktigste karakterene i Hitman-spillene.

«Men når det gjelder spesielt Resident Evil, var jeg klar over at spillet er et fenomen, og at fansen av det spillet er helt ekstraordinære. Så jeg var litt klar over at Alyssa allerede har en enorm tilhengerskare, og jeg antar at jeg bare ønsket å hedre henne og historien hennes så godt jeg kunne, og det var min største intensjon – bare å gjøre en god jobb.»

Ikke gå glipp av resten av intervjuet, som du finner ovenfor, der Jane Perry også avslører hvordan hun utviklet sin tolkning av Selene i Returnal – noe som førte til at hun vant en BAFTA.