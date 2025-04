Jannik Siners tidligere trener forklarer sin versjon av Clostebol-saken etter "alvorlig skade på omdømmet hans"

HQ

Jannik Sinners positive Clostebol-prøve, som ble offentliggjort 20. august 2024, fikk store konsekvenser i tennisverdenen, og spilleren er for øyeblikket inne i den siste måneden av sin tre måneder lange utestengelse etter anken fra World Anti Doping Agency. Den italienske spilleren og verdenseneren har alltid forklart at det ikke var hans feil, og at det var et resultat av en utilsiktet forurensning fra fysioterapeutene hans.

Sinner forklarte at hans trener Umberto Ferrara hadde kjøpt en spray, Trofodermin, som inneholdt Clostebol, som fysioterapeuten hans, Giacomo Naldi, brukte på et kutt på fingeren hans. Senere ga han Sinner en massasje, og det er slik Clostebol kommer inn i kroppen hans. "De har vært en stor del av karrieren min. Nå, på grunn av disse feilene, føler jeg meg ikke så trygg på å fortsette med dem", sa Sinner etter å ha sparket dem.

Nå, åtte måneder senere, har Umberto Ferrera endelig brutt tausheten og gitt sin versjon av hva som skjedde, i et intervju publisert sist torsdag på La Gazzetta dello Sport, sier han at han ikke er å klandre, og legger skylden på Naldi. "Jeg kommuniserte veldig tydelig til Naldi både produktets natur, og det faktum at det ikke måtte komme i kontakt med Jannik av noen grunn". Han sier at han godt kjente til risikoen dersom stoffet kom i kontakt med kroppen til Sinner, så han brukte det bare på badet.

Ferrera sier at han etter hendelsen "led alvorlig skade på sitt personlige og profesjonelle omdømme. Alle har lest artikler eller kommentarer som gjengir fakta på en måte som er uforenlig med dommen." Nå jobber han med Matteo Berrettini, som for øvrig nettopp har slått Alexander Zverev, seedet som nummer 1, i 32-delsfinalen i Monte-Carlo Masters.