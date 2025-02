Jannik Sinner aksepterer tre måneders utestengelse, men risikerer en mye lengre utestengelse

HQ

Jannik Sinner, fortsatt regjerende verdensener i tennis, har kommet til enighet med Verdens antidopingbyrå (WADA) i dopingsaken og har akseptert tre måneders utestengelse fra tennissporten. I fjor testet han positivt på det forbudte stoffet Clostebol, men spilleren har hele tiden forsvart seg med at det var utilsiktet, og at det kun kom inn i systemet hans gjennom fysioterapeutens kontakt.

WADA har godtatt forklaringen hans, og anerkjenner at "Jannik Sinner ikke hadde til hensikt å jukse, og at hans eksponering for clostebol ikke ga noen prestasjonsfremmende fordeler og fant sted uten hans viten som følge av uaktsomhet fra medlemmer av hans omgangskrets".

"I henhold til kodeksen og i kraft av CAS-presedens bærer imidlertid en idrettsutøver ansvar for omgivelsenes uaktsomhet. Basert på de unike faktaene i denne saken, anses en utestengelse på tre måneder å være et passende utfall", sier Olympiatoppen i en uttalelse.

Sinner ble utestengt fra 9. februar og vil vare frem til 5. mai 2025 (inkludert fire dager som utøveren tidligere har sonet mens han var midlertidig utestengt). Sinner vil få lov til å gjenoppta treningsaktiviteten 13. april. Han vil være tilgjengelig for neste Grand Slam-turnering, Roland Garros 25. mai, men vil gå glipp av blant annet Indian Wells og Miami Open (som han vant i fjor).

Jannik Sinner og hans advokater valgte det minste onde: Et mye lengre utestengelsesforbud sto på spill

Skinners sak, samt håndteringen av andre høyt profilerte dopingsaker i fjor, som Iga Swiateks, fikk kraftig kritikk fra mange fans og til og med andre tennisspillere, etter at den 23 år gamle italieneren først ble frikjent for alle anklager i et uavhengig panel i mars 2024. WADA anket imidlertid avgjørelsen fra Idrettens voldgiftsrett (CAS) i september 2024, og mente at "konklusjonen om "ingen skyld eller uaktsomhet" ikke var korrekt i henhold til gjeldende regler", og ba om en utestengelse på mellom ett og to år.

Ankeforhandlingene skulle ha funnet sted i midten av april 2025. Sinners juridiske team mente at det var bedre å forhandle med WADA, og aksepterte dermed "Wadas tilbud om å løse denne saken på grunnlag av en tre måneders sanksjon". "Jeg har alltid akseptert at jeg er ansvarlig for laget mitt, og innser at Wadas strenge regler er en viktig beskyttelse for sporten jeg elsker", sier Sinner i en uttalelse.

Italieneren forsvarte nylig Australian Open-tittelen, noe som gjør at han kan opprettholde avstanden til Alexander Zverev og Carlos Alcaraz.