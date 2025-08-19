Jannik Sinner bekrefter hvor lang tid det vil ta å bli frisk og planene hans for US Open

HQ

Jannik Sinner tok den vanskelige avgjørelsen om å trekke seg fra kampen mot Carlos Alcaraz på mandag, da han ikke følte seg bra. Til publikum sa han at han vanligvis starter talene sine med å snakke til rivalen, men at han denne gangen ønsket å henvende seg til publikum først, ettersom han var "super, super lei seg for å skuffe".

"Fra i går følte jeg meg ikke bra. Jeg trodde at jeg ville forbedre meg i løpet av natten, men jeg kom opp verre. Jeg prøvde å komme ut, prøvde å gjøre det til i det minste en liten kamp, men jeg taklet ikke mer, så jeg er veldig lei meg. prøvde å komme ut, prøvde å gjøre det til i det minste en liten kamp, men jeg taklet ikke mer, så jeg er veldig lei meg."

Etterpå takket han nei til å stille på pressekonferanse, men ga likevel noen sitater via en pressemelding, der han sa at han "prøvde å gå for fansen, og prøvde å gi en kamp". Likevel vil han ikke "ta noe fra Carlos, han hadde en flott uke, flott, flott turnering."

Han bekreftet at fokuset hans er US Open, men at restitusjon er viktigere. "Hvis jeg er klar fysisk og mentalt, vil jeg være klar til å pushe. Nå tar vi et par dager med restitusjon, og så begynner vi å jobbe igjen, og forhåpentligvis er vi klare".

Han kommenterte også at det tross alt var en veldig positiv uke. "Jeg har allerede noen poeng jeg må forbedre hvis jeg vil nå langt i US Open (...) Nivået mitt er helt klart bra, men det er fortsatt rom for forbedring."