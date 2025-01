Jannik Sinner er fast bestemt: "Jeg har ikke gjort noe galt"

HQ

Australian Open er i ferd med å begynne, og Jannik Sinner har nok en gang bedyret sin uskyld i dopingsaken fra mars i fjor, da han testet positivt på det forbudte stoffet Clostebol, men ble frikjent og kun utestengt i én måned. International Tennis Integrity Agency (ITIA) aksepterte Skinners forsvar om at forurensningen var et uhell: Fysioterapeutene hans hadde smurt seg med en krem og senere massert Sinner uten hansker.

Siden den gang har mange tennisspillere uttrykt sin kritikk, og mener at ITIA har sett gjennom fingrene med dette på grunn av den høye statusen til Sinner, som er nummer 1 i verden med god margin. Spesielt Nick Kyrgios har vært svært kritisk, og de to spillerne kan komme til å møtes under Australian Open de neste to ukene.

På spørsmål om hvordan han håndterte kritikken på pressekonferansen før turneringen, sa Sinner at "I mitt hode vet jeg nøyaktig hva som skjedde, og det er slik jeg blokkerer det. Jeg har ikke gjort noe galt. Det er derfor jeg fortsatt er her. Det er derfor jeg fortsatt spiller".

"Jeg vil ikke svare på hva Nick sa eller hva andre spillere sier. Jeg tror det viktigste er å ha folkene mine rundt meg ... de vet nøyaktig hva som skjedde. Det er alt." Sinner forklarer også at han er veldig forsiktig med medisinene han tar. "Når flasken er åpen, kaster jeg den (og) tar en ny. Jeg har alltid vært veldig, veldig forsiktig med disse greiene."

Mistanken om hvor raskt han ble renvasket vil nok forbli rundt ham de neste ukene og månedene, men italieneren er fokusert på å forsvare tittelen sin i Australian Open. Men han venter på en anke som Verdens antidopingbyrå (WADA) kom med i september, som potensielt kan resultere i en lengre utestengelse for Sinner...