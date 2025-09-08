Jannik Sinner er villig til å tape noen kamper hvis det betyr å være "mindre forutsigbar"

HQ

Jannik Sinner ble overmannet av Carlos Alcaraz i US Open-finalen og tapte verdensrankingen til spanjolen. Til tross for at han virket ustoppelig på denne tiden i fjor, og at han slo Carlos i Wimbledon tidligere i sommer, dominerer Alcaraz fortsatt over Sinner, med 10 seire for spanjolen mot 5 for italieneren. I år har Jannik kun slått Carlos i Wimbledon, mens Carlos har slått Jannik i New York, Paris, Roma og Cincinnati (den gangen var imidlertid Sinner syk).

Jannik Sinner hadde ingen problemer med å gi æren til Alcaraz, og innrømmet at han var bedre enn ham under prisutdelingen. Senere på pressekonferansen fant Sinner ut hvorfor Alcaraz slo ham: Han var mer kreativ med spillet og prøvde flere ting, mens Sinner var "veldig forutsigbar".

"Han gjorde mange ting, han endret spillet. Det er også hans spillestil. Nå er det opp til meg om jeg vil gjøre endringer eller ikke. Det er definitivt [det] vi kommer til å jobbe med. Jeg prøver å være mer forberedt til neste kamp jeg skal spille mot ham."

Sinner utdypet: Han kom komfortabelt til finalen (tapte bare to sett før finalen), men gjorde alltid de samme tingene, for å ta et eksempel: Han gjorde ikke en eneste serve-volley eller brukte mange droppslag i turneringen. Med resten kan hans kraftige serve være nok, men ikke mot Carlos.

Selv om Sinner vanligvis har vært mer jevn, og Alcaraz har hatt flere opp- og nedturer, vet Sinner at han må ta noen sjanser hvis han vil ta Alcaraz på hans beste nivå. Jeg kommer til å satse på å kanskje til og med tape noen kamper fra nå av, men jeg kommer til å prøve å gjøre noen endringer, prøve å være litt mer uforutsigbar som spiller, for jeg tror det er det jeg må gjøre, prøve å bli en bedre tennisspiller. Når alt kommer til alt, er det hovedmålet mitt."

Som første- og andresteseedede spillere kan Alcaraz og Sinner møtes igjen i Shanghai Open-finalen 12. oktober, der Jannik skal forsvare 1000 poeng, mens Alcaraz bare skal forsvare 200 poeng, slik at han kan øke avstanden på ATP-rankingen.