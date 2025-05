Jannik Sinner fikk ovasjoner i returen og kan møte Alcaraz og Zverev i finalen i Roma

HQ

Etter å ha avtjent sin tre måneder lange utestengelse er Jannik Sinner tilbake på tennisbanen. Og skjebnen ville at han skulle vende tilbake i hjemlandet, til Internazionali BNL d'Italia, eller Italian Open, en ATP Masters 1000- og WTA 1000-turnering på grus i Roma, den siste turneringen før Roland Garros i slutten av måneden.

Internazionali d'Italia startet kvalifiseringsrundene forrige mandag, 5. mai, og varer frem til søndag 18. mai. Trekningen fant sted mandag, og Sinner er ventet å debutere fredag 9. mai i 64-delsfinalen, mot Mariano Navone eller wildcardet Federico Cina.

Forhåpningene er store for verdensetteren, som etter tre måneders fravær ikke har tapt en kamp på ATP-touren på over 200 dager, i oktober 2024. Den 23 år gamle italieneren spilte sist Australian Open-finale, da han slo Alexander Zverev 6-3, 7-6, 6-3 i januar, før han inngikk en avtale med WADA, World Anti Doping Agency, og aksepterte en kontroversiell utestengelse på tre måneder, med risiko for en mye større sanksjon, på grunn av hans positive resultat på Clostebol i fjor.

De italienske tennisfansene har naturligvis ventet spent på at han skulle komme tilbake på tennisbanen, og han fikk denne applausen da han dukket opp på grusbanen mandag.

Sinner har aldri vunnet Internazionali d'Italia. Den regjerende mesteren Alexander Zverev kan møte Carlos Alcaraz i semifinalen, og den eneste måten Alcaraz og Zverev kan møte hverandre på i denne turneringen er i finalen. Den siste vinneren i turneringen, Casper Ruud i Madrid, kan møte Sinner i kvartfinalen. Novak Djokovic deltar ikke i Roma, men sparer krefter til French Open.