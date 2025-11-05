Jannik Sinner forklarer sitt fravær fra Davis Cup-laget: "Jeg er stolt av å være italiener"

HQ

Jannik Sinner kommenterte endelig sitt kontroversielle fravær fra det italienske Davis Cup-laget til finalen i år, som spilles i Torino 18.-23. november, og hvor Italia skal forsvare tittelen. Hans beslutning om å gå glipp av det gjorde mange fans sinte, ettersom han er den sterkeste spilleren i verden akkurat nå og det sikreste alternativet til å vinne igjen.

I et intervju med SkySports bekreftet han at han bestemte seg for å ikke dra for å få mer tid til å forberede seg til neste sesong. "En uke er lang tid for oss idrettsutøvere. Hvis du har en ekstra uke til å forberede deg, er det veldig viktig, spesielt i starten av sesongen, men også på lang sikt og for å forebygge skader. Derfor har det for meg i år ikke vært den minste tvil om at dette (å ikke spille Davis Cup) var den riktige avgjørelsen."

Han fastholdt imidlertid også at Italia fortsatt er en av favorittene til tittelen, som ville vært den tredje på rad, og beklaget at det er få som sier at de er "et utrolig lag uten meg", og forsvarte seg mot kritikken han fikk i Italia for å prioritere sine individuelle mål.

"Jeg er stolt av å være italiener, jeg er veldig glad for å ha blitt født i Italia og ikke i Østerrike, eller noe annet sted. Dette landet fortjener så mye mer, til og med mer enn det jeg gjør. Noen sier at Sør-Tirol (der han ble født) er annerledes... men Sicilia er også helt annerledes. Det er det som er lykken vår; styrken vår ligger i forskjellene våre."

Ved siden av Italia er de syv andre landene i finalen Østerrike, Frankrike, Belgia, Spania, Tsjekkia, Argentina og Tyskland.