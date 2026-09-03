Jannik Sinner forventes å gjøre comeback denne måneden under China Open

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Jannik Sinner deltar ikke i US Open på grunn av en skade som også førte til at han måtte stå over Canada Open og Cincinnati Open i sommer. Verdenseneren har imidlertid satt datoen for sin comeback til denne måneden, og står på deltakerlisten til China Open i Beijing, som går av stabelen fra 30. september til 6. oktober.

Deltakerlisten for ATP 500-turneringen, som starter i slutten av måneden, ble offentliggjort denne uken, og Sinner står øverst på listen, etterfulgt av verdens nummer to, Alexander Zverev (som overlevde en fem-setterskamp i første runde ved US Open), og verdens nummer fire, Novak Djokovic, som gjør comeback etter sitt overraskende utslag sist søndag.

Andre spillere i Kina er blant annet Felix Auger-Aliassime, Flavio Cobolli, Alex de Minaur og Daniil Medvedev.

Den som ikke vil være med, er Carlos Alcaraz, som etter US Open skal delta i Laver Cup (25.–27. september), og deretter er det bekreftet at han skal til Tokyo, en annen ATP 500-turnering som finner sted samtidig (30. september–6. oktober), der Alcaraz skal forsvare tittelen. Andre spillere i Tokyo er blant annet Kei Nishikori, Taylor Fritz, Joao Fonseca og Ben Shelton.

Dette betyr at Alcaraz og Sinner ikke vil være i samme turnering samtidig før (hvis alt går bra) Shanghai Masters 7.–18. oktober –