Jannik Sinner fullfører "karrierens Golden Masters" i Roma og fortsetter det perfekte 2026

På dette tidspunktet er det ingen overraskelse for noen, men Jannik Sinner har vunnet nok en Masters 1000-tittel, feier i grussesongen og slår alle ATP-rekorder. Seieren på 6-4, 6-4 over Casper Ruud søndag er hans sjette strake Masters 1000-tittel, den femte i år.

Det er hans første tittel i Roma i løpet av karrieren, og han blir den andre spilleren i historien (og med sine 24 år den desidert yngste) som har fullført karrierens Golden Masters, og har nå vunnet alle de ni ATP Masters 1000-titlene: Djokovic oppnådde bragden etter å ha vunnet Cincinnati i 2018.

En annen utrolig bragd er at han kan sammenlignes med Rafa Nadal, som ble den andre mannen til å vinne alle de tre ATP Masters 1000-titlene på grus (Monte-Carlo, Madrid og Roma) i løpet av én sesong siden serien startet i 1990. Nadal oppnådde det i 2010, og avsluttet det med en seier i Roland Garros, en annen tittel som Sinner har som mål å erobre for første gang i år, da han drar nytte av Carlos Alcaraz' skadefravær.