Jannik Sinner klager på tidsskjemaet i Madrid Open: "To kamper som starter kl. 20:00 er for sent"

HQ

Jannik Sinner slo Cameron Norrie 6-2, 7-5 i det første oppgjøret, og kvalifiserte seg dermed til kvartfinalen i Madrid Open, der han skal spille mot Vit Kopriva eller Rafael Jódar på onsdag. Italieneren vil være nummer én i verden i lang tid fremover, takket være Carlos Alcaraz' skadefravær, og har som mål å vinne sin første Masters 1000 i Madrid, en turnering han aldri har kommet lenger enn kvartfinalen i.

Italieneren kritiserte imidlertid organiseringen av Masters 1000-turneringen, da han skulle spille to kamper på rad med start klokken 20:00 CEST, 19:00 BST, noe som er for mye: "Jeg tror vi må gjøre noen justeringer i dagsplanen. To kamper som starter klokken 20:00 er for sent.

"Jeg vet at det er en dag imellom, men det er fortsatt veldig sent, forklarer Sinner. "Du er ferdig klokken 01:30, og du må spise og få behandling. Det er veldig sent. Likevel prøver vi å tilpasse kropp og sinn, og for min del var det en god prestasjon i dag", sa han tirsdag etter å ha slått Norrie, i en kamp som startet kl. 11.00. "Det er uvanlig for meg, jeg kan ikke huske sist gang jeg spilte klokken 11:00. Men jeg bryr meg ikke om hva klokka er, jeg prøver å gjøre mitt beste."