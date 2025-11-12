Jannik Sinner kvalifiserer seg til ATP-semifinalen, hvem andre kan gjøre ham selskap?

HQ

Jannik Sinner er nå i semifinalen i ATP Finals, etter å ha dominert Alexander Zverev 6-4, 6-3, og forlenget dermed en utrolig seiersrekke på 28 kamper på hardcourt (siden han tapte for Djokovic i ATP Finals i 2023). Faktisk har han fortsatt ikke tapt et eneste sett mellom denne og fjorårets utgave av sesongfinalen.

Etter å ha slått Felix Auger-Aliassime og Alexander Zverev i strake sett, sikret Sinner seg som ventet plassen som gruppeleder i semifinalene i helgen. Den andre semifinalisten fra Bjørn Borg-gruppen avgjøres på fredag: Den som vinner kampen mellom Zverev og Auger-Aliassime gjør Sinner selskap... med mindre Ben Shelton klarer det kunststykket å slå Sinner.

Jannik Sinner kan fortsatt bli nummer 1 i verden hvis Alcaraz taper i morgen

Den andre gruppen avgjøres tidligere, på torsdag: Carlos Alcaraz ligger veldig godt an til å kvalifisere seg til semifinalen, men teknisk sett kan alle spillerne fra Jimmy Connors' gruppe fortsatt klare det. Sinner vil følge kampen mellom Lorenzo Musetti og Carlos Alcaraz: Hvis Musetti vinner, vil Sinner fortsette å håpe på å ta tilbake tittelen som verdens nummer 1 på slutten av året...