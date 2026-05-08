Jannik Sinner mener tennisspillere ikke får den respekten de fortjener

Jannik Sinner har sluttet seg til protestene fra de beste tennisspillerne i ATP og WTA, organisert bak en uformell allianse kalt Project RedEye, som ber Grand Slam-turneringene, spesielt Roland Garros, om bedre pengepremier, med tanke på at økningen i år er lavere enn den burde være med tanke på økningen i inntektene til turneringen.

På spørsmål om protestene på en pressekonferanse før sin debut i Italian Open, var Sinner nølende til Aryna Sabalenkas tro på at spillerne vil boikotte en av Grand Slam-turneringene på et eller annet tidspunkt, og sa at det er "vanskelig å si", men at tennisspillere ikke får den respekten de fortjener.

"Det handler mer om respekt. Jeg tror vi gir mye mer enn det vi får tilbake. Det er ikke bare for toppspillerne - det er for alle oss spillere, både på dame- og herresiden", argumenterte Sinner. "De 10 beste mennene og de 10 beste kvinnene, vi skrev et brev, og det er ikke hyggelig at vi etter ett år ikke engang er i nærheten av en konklusjon for hva vi ønsker å ha.

"Snakker i andre idretter, hvis toppidrettsutøverne, de sender viktige brev, tror jeg virkelig at innen 48 timer har du ikke bare et svar, men du har også et møte."

Novak Djokovics fagforening, som i fjor lanserte en lignende protest som resulterte i økte premier i US Open og Australian Open (selv om Djokovic senere forlot organisasjonen han hadde grunnlagt), er ikke en del av Project RedEye, men han liker "det faktum at det er flere samtaler om dette. Det må det være, for spillernes posisjon er ikke der den burde være med slam og turneringer."