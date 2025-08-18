Jannik Sinner mot Carlos Alcaraz: Sinner GIR SEG i løpet av første sett, Alcaraz vinner turneringen

HQ

Jannik Sinner og Carlos Alcaraz møttes igjen i finalen i Cincinnati Open, siste stopp før US Open. Kanskje forutsigbart, ettersom disse to tennisspillerne ser ut til å være ett eller to steg over alle andre, og som toppseedede spillere ville de bare støte sammen i en finale. Det endte imidlertid ikke som forventet.

Dette var den fjerde finalen mellom de to i år: Alcaraz vant i Roma og Roland Garros, men Sinner dominerte i Wimbledon og virket ustoppelig, spesielt på hardcourt, der han forsvarte de 1 000 Cincinnati-poengene fra i fjor og de 2 000 fra US Open. Alcaraz hadde imidlertid ingenting å tape, og mye å vinne, i sitt mål om å gjenerobre førsteplassen i verden.

Likevel hadde Sinner til slutt noen problemer og ga seg etter 23 minutter. Det virket ikke fysisk, så han burde være i form til US Open neste uke, men han var ikke i form til å spille finalen i kveld...

LIVE: Alcaraz mot Sinner direkte fra Cincinnati-finalen:

Sett 1

Sinner 0 - 1 Alcaraz: Kampen startet på best mulig måte for Alcaraz, som brøt Siners serve i det første gamet.

Sinner 0 - 3 Alcaraz: Sinner vinner de første poengene, men han virker merkelig ukomfortabel, og Alcaraz bryter hans andre serve og får et betydelig overtak.

Sinner 0 - 5 Alcaraz: Alcaraz finner fortsatt ikke mye motstand fra Sinner og tar første sett i kampen. Sinner gjør en dobbeltfeil og gir det femte gamet til Alcaraz, og ansiktet hans viser tydelig hvor bekymret han er.

MATCHENS SLUTT: Etter å ha snakket med Cincinnati-legene kaster Sinner håndkleet. Han gir seg uten å fullføre det første settet, med et alvorlig ansikt. Alcaraz skriver "Sorry Sinner" i kameraet.

Sinner og Alcaraz ser triste og alvorlige ut, men for Alcaraz er dette tross alt gode nyheter, ettersom han legger til et av de få store trofeene han fortsatt manglet: han nådde Cincinnati Open i 2023, men tapte for Djokovic. Seieren betyr også at Alcaraz kommer nærmere Sinner i kampen om å bli nummer 1 i verden.

Sinner: "Jeg er super lei meg for å skuffe dere, sa Sinner, som hadde følt seg dårlig siden i går, men likevel prøvde å spille "en kort kamp". Til slutt var det ikke nok. Han får en varm applaus.

"Fortsett slik, jeg ønsker deg lykke til i US Open og resten av sesongen, sier Sinner. "Jeg er veldig lei meg for å skuffe", gjentar Sinner til laget sitt.

Alcaraz: "Jeg vet, jeg kan forstå hvordan dere føler det akkurat nå, jeg kan ikke si noe dere ikke allerede vet, men jeg er sikker på at dere vil komme sterkere ut av denne situasjonen".

Etter det smilte Alcaraz mer og takket laget sitt og fansen, da han fikk Cincinnati Open-trofeet for første gang.