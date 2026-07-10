Jannik Sinner og Alexander Zverev møtes igjen i Wimbledon-finalen på søndag

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Jannik Sinner har tatt revansje mot Novak Djokovic i Wimbledon-semifinalen: etter det noe overraskende tapet mot Nole i Australian Open-semifinalen tidligere i år (første gang Djokovic slo Sinner siden 2023, med fem tap siden), har Sinner nå slått Djokovic i to strake sett og er klar for Wimbledon-finalen, der han er favoritt til å forsvare tittelen.

Tidligere satte Alexander Zverev en stopper for Arthur Ferys eventyr: etter å ha blitt tvunget ut i tiebreak, som Zverev vant 7–0, avfeide tyskeren raskt den britiske spilleren og sikret seg plassen som verdens nr. 2 innen mandag, uansett hva som skjer: Carlos Alcaraz vil forbli skadet til minst midten av august.

I finalen, søndag 12. juli, er Sinner den store favoritten: sist Zverev slo Sinner var i 2023; siden den gang har Sinner slått ham ni ganger... uten å tape et eneste sett i de siste seks kampene.

Zverev, som aldri tidligere har nådd semifinalen i Wimbledon, er imidlertid motivert etter seieren i Roland Garros. Vil tyskeren gi mer fra seg denne gangen?