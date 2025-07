Jannik Sinner og Carlos Alcaraz gir en leksjon i sportsånd mens rivaliseringen intensiveres

HQ

Jannik Sinner tok revansje på Carlos Alcaraz og løftet sitt første Wimbledon-trofé. En måned etter Roland Garros-finalen, da Carlitos reddet tre mesterskapspoeng og to sett ned for å løfte trofeet, tørnet de to beste spillerne i verden sammen igjen, og denne gangen var italieneren bedre hele veien.

Noen føler glede, andre skuffelse, men alt i alt feirer tennisverdenen konsolideringen av en rivalisering som vil føre herretennis inn i en ny æra etter Big Three, på samme måte som den mellom Roger Federer og Rafa Nadal. På typisk tennismåte viste begge spillerne en mesterklasse i respekt ved å takke og rose sin rival under trofeutdelingen i Wimbledon.

"Carlos, takk for den spilleren du er", sa Sinner. "Det er så vanskelig å spille mot deg, men vi har et fantastisk forhold utenfor banen og på banen. Fortsett, fortsett å presse, og du kommer til å holde dette [trofeet] mange ganger. Du har allerede to!", sa Sinner, som la til at "Jeg fortsetter å se opp til Carlos, for selv i dag følte jeg at han gjorde et par ting bedre enn jeg gjorde".

Sinner fortalte også om familien sin, som var vitne til hans flotte kamp mot Alcaraz. "Det er så spesielt. Å se foreldrene mine her, broren min, hele teamet mitt, det er fantastisk. En spesiell takk til broren min, for det er ikke noe Formel 1-løp denne helgen, det er derfor han er her", spøkte han, stolt over å ikke bare ta med seg sitt første Wimbledon-trofé, men også den første singletittelen, både for menn og kvinner, for en italiensk spiller i Grand Slam-turneringen på gress.

Alcaraz takker Sinner for å ha fått ham til å forbedre seg

"Det er vanskelig å tape. Det er alltid vanskelig å tape, selv om det er i finalen, men først og fremst må jeg gratulere Jannik nok en gang" sier Alcaraz, og legger til at det er "et veldig velfortjent trofé". "Jeg er veldig glad på dine vegne. Så bare fortsett slik, og jeg er veldig glad for å kunne bygge et godt forhold utenfor banen, men også en god rivalisering på banen. Det får meg til å forbedre meg hver dag".

Å si "du får meg til å bli bedre" er kanskje et tema i tennis, men det er ikke desto mindre sant, noe som ble tydelig under Big Three-æraen, da Nadal, Federer og Djokovic jaget hverandre i to tiår. Alcaraz forklarte det ytterligere i et intervju etter kampen, via ATP :

"Vi bygger en virkelig stor rivalisering fordi vi spiller finaler i Grand Slams, finaler i Masters - de beste turneringene i verden. Det kommer til å bli bedre og bedre. Jeg er veldig takknemlig for det, for det gir meg muligheten til å gi 100 prosent hver eneste trening, hver eneste dag, for å bli bedre, takket være det. Nivået jeg må opprettholde og heve hvis jeg ønsker å slå Jannik, er veldig høyt.