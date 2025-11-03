Jannik Sinner og Carlos Alcaraz skal spille oppvisningskamp i Sør-Korea før Australian Open

HQ

I løpet av de kommende dagene vil den siste duellen mellom nåværende verdensetter Jannik Sinner og Carlos Alcaraz om å avslutte året som verdensetter finne sted, selv om de kanskje ikke spiller mot hverandre. Og 2026 vil starte med en duell mellom de to, til og med før en eventuell finale i Australian Open, ettersom det er annonsert en vennskapskamp i Sør-Korea.

Det blir på Hyundai Card Super Match i Incheon 10. januar, ti dager før hovedturneringen i Australian Open i Melbourne. Hvis de ikke spiller i ATP-finalen neste uke, vil det være deres første uoffisielle kamp siden Six Kings Slam i Riyadh i oktober, en annen oppvisningsturnering der Sinner knuste Alcaraz.

I offisielle kamper leder imidlertid Alcaraz 10-5 over italieneren, og deres siste kamp var US Open-finalen i august 2025. Tre av de fire Grand Slam-finalene denne sesongen har stått mellom Sinner og Alcaraz, som ligger milevis foran konkurrentene som enten nr. 1 eller 2 i verden (noe som betyr at de bare kan møtes i finaler).