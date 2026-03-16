Jannik Sinner oppnår noen utrolige prestasjoner med seieren i Indian Wells

Jannik Sinner har endelig erobret Indian Wells, hans første tittel i 2026 og et stort skritt fremover i jakten på Carlos Alcaraz som verdens nummer 1. Han slo Daniil Medvedev i strake sett, begge avgjort i tiebreak, der russeren likevel leverte en høy intensitet og aggressiv prestasjon som gjorde at han vant over Alcaraz dagen før.

Italieneren utkonkurrerte ham imidlertid, og oppnådde en rekke interessante rekorder: bare den tredje spilleren i ATP-historien, etter Federer og Djokovic, å vinne alle de ni store titlene på hardbane: US Open, Australian Open, ATP Finals og seks Masters 1000-arrangementer: Indian Wells, Miami, Canada, Cincinnati, Shanghai og Paris.

Han ble også den første mannen til å vinne to Masters 1000-titler på rad (medregnet Paris i fjor) uten å tape et eneste sett siden turneringen startet i 1990, 22 sett, noe som også er den nest lengste rekken med settseire i Masters 1000-turneringer, etter Djokovic' 24 strake sett i 2016 og Alcaraz' 21 strake sett i 2023.

Og enda viktigere, Sinner reduserer avstanden til Alcaraz til 2150 poeng, og med Sinner i stand til å vinne poeng i Masters 1000-turneringene i Miami, Monte-Carlo og Madrid, der han ikke deltok i fjor på grunn av sanksjonen sin.