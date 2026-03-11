Jannik Sinner overlever høyintensiv duell med João Fonseca, og tid for Alcaraz-marsj i kveld

HQ

Jannik Sinner ble presset til det ytterste under åttendedelsfinalen i Indian Wells mot João Fonseca. Italieneren, som er nummer to i verden, tok begge settene i svært tette tie-breaks, 7-6(6), 7-6(4), etter å ha reddet tre settballer i det første tie-breaket og kommet tilbake fra 5-2 i det andre tie-breaket.

24 år gamle Sinner tok den første seieren i det innbyrdes oppgjøret mot 19 år gamle Fonseca, men kampen skuffet ikke, og den brasilianske tenåringen befestet ytterligere sin posisjon som en stigende stjerne i tennissporten, og mange spår at han for øyeblikket er den som er best egnet til å bryte "duopolet" mellom Alcaraz og Sinner i herretennissporten.

"Atmosfæren har vært fantastisk, så jeg er veldig glad for dagens kamp", sa Sinner, selv om det oppstod en hendelse man sjelden ser hos den vanligvis rolige transalpinske spilleren, da han gikk opp på tribunen for å protestere mot at en tilskuer snakket for mye. Dommeren gikk ned for å prøve å roe ned spilleren.

Indian Wells-kamper i kveld onsdag 11. mars



Rinky Hijikata mot Cameron Norrie: 19.00 CET, 18.00 GMT



Daniil Medvedev mot Alex Michelsen: 21.00 CET, 20.00 GMT



Carlos Alcaraz mot Casper Ruud: 21:20 CET, 20:20 GMT



Novak Djokovic mot Jack Draper: 02:00 CET, 01:00 GMT torsdag



Kvartfinalene følger på torsdag, med de bekreftede duellene mellom Learner Tien og Jannik Sinner og Arthur Fils mot Alexander Zverev.