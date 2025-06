Jannik Sinner reagerer på memene som sammenligner ham med Luigi fra Super Mario

HQ

Jannik Sinner, som er tilbake i toppform etter tre måneders utestengelse, er en av de klare favorittene i Roland Garros denne helgen: Han har ikke tapt et eneste sett ennå, og har en relativt enkel vei til finalen på søndag.

I sin første kamp i Paris i forrige uke hadde Sinner på seg et overraskende fargerikt antrekk, med knallgrønne og blå farger. Fans som så på hjemmefra, fant raskt en likhet med den populære figuren Luigi fra Super Mario-spillene, og la til at han også er veldig tynn og åpenbart italiensk.

Sinner omfavnet memene og la ut "Luigi tilbake på banen" på sin X-konto i forrige uke. Spøkene fortsatte da noen fans ropte "Vai Luigi", eller "Let's go Luigi", i tillegg til "Forza Jannik" under kampen mot Rublev. Det plaget ham ikke, som Tennis.com fant ut da de spurte spilleren: "Nei, det er fint, vet du? Jeg føler at vi noen ganger trenger å se det morsomme også. Det er noe annerledes, og det er også fint å få litt forandring, hvis ikke blir det for kjedelig.