Jannik Sinner setter ny seiersrekord med nok en knusende seier i Miami

Jannik Sinner gir seg ikke, og mandag slo han Corentin Moutet 6-1, 6-4 og kvalifiserte seg til 16-delsfinalene i Miami Open, en seier som markerte en utrolig milepæl for Sinner: han har vunnet 26 strake sett i Masters 1000.

Sinner slår dermed rekorden til Novak Djokovic, som vant 24 sett på rad mellom Indian Wells og Monte-Carlo i 2016, og Alcaraz' rekord på 21 sett mellom Indian Wells og Miami i 2023.

Italieneren, som er nummer to i verden, vil komme nærmere toppen av ATP-rankingen etter Alcaraz' eliminasjon på søndag. Til tross for at han tapte semifinalen i Australian Open, har Sinner erobret de to siste Masters 1000-turneringene i herresingle: Paris i november 2025 og Indian Wells forrige måned. Han har vunnet 13 strake kamper på Masters 1000-nivå, og sikter mot en tredje seier på rad, som også vil være hans andre i år.

Sinner møter Alex Michelsen i åttendedelsfinalen tirsdag 24. mars, tidligst kl. 21:00 CET, 20:00 GMT.