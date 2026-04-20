Jannik Sinner sikter mot en historisk femte Masters 1000-tittel som toppseedet i Madrid

Jannik Sinner er toppseedet i Madrid Open, og han sikter mot en rekordstor femte Masters 1000-tittel på rad (etter Paris i 2025 og Indian Wells, Miami og Monte-Carlo i 2026), noe ingen andre tennisspillere har klart før ham. Og uten Carlos Alcaraz og Novak Djokovic har han en klarere vei til tittelen, i tillegg til en sjanse til å befeste sin posisjon i toppen av ATP-rankingen, ettersom han drar nytte av Alcaraz' håndleddsskade.

Trekningen av herreturneringen i Masters 1 000 ble foretatt mandag, og Sinner er satt opp mot en kvalifisert i andre runde, og kan møte Gabriel Diallo i tredje runde, som nådde kvartfinalen i fjor.

Alex de Miñaur blir den første topp 10-spilleren som står i veien for Sinner, i kvartfinalen, selv om det er to andre dyktige rivaler på hans side av trekningen: Joao Fonseca og den stigende spanske stjernen Rafael Jódar, som vant Marrakech 250-tittelen og nådde semifinalen i Barcelona Open forrige uke.

Hvis Sinner når semifinalen, er potensielle motstandere blant annet Ben Shelton, som nettopp har løftet trofeet i Munich Open, Lorenzo Musetti og Arthur Fils (som løftet tittelen i Barcelona). Andreseedet i Madrid og potensiell finalist er verdens nummer 3 Alexander Zverev, som ble slått ut av Flavio Cobolli i semifinalen i München.

Tror du Jannik Sinner erobrer Madrid Open neste uke? Han debuterer fredag 24. april, og finalen er planlagt til søndag 3. mai. Hans beste resultat i Madrid noensinne var kvartfinalen i 2024.