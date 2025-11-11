Jannik Sinner slår en skadet Auger-Aliassime i åpningskampen i ATP Finals

HQ

Jannik Sinner holder liv i sjansene sine til å beholde tittelen som verdens nummer 1 før året er omme, etter å ha slått Félix Auger-Aliassime i deres første kamp i ATP Finals. Italieneren, som for øyeblikket er nummer to i verden etter poengene fra i fjor, må vinne hver eneste kamp og håpe at Alcaraz ikke vinner mer enn tre partier (spanjolen har allerede vunnet ett).

Auger-Aliassime, som kjempet hardt i det første settet, fikk en skade i beinet og ba om medisinsk timeout mellom settene, og trengte ytterligere oppmerksomhet mens han tapte 6-1 i det andre settet. Sinner beklaget situasjonen: "Jeg håper det ikke er noe alvorlig. Jeg ønsker ham selvsagt god bedring og håper han er tilbake på 100 prosent fysisk", og sa at det var en veldig tøff kamp frem til 6-5, og at han spilte aggressiv tennis og servet godt.

Auger-Aliassime sier imidlertid at skaden ikke er alvorlig, og at han ikke er bekymret. Han var rett og slett bedre: "Du må gi kreditt når fyren bare er bedre enn deg. I dag var han bedre enn meg. Jeg skal gjøre meg klar til neste gang."

Auger-Aliassime vil deretter forsøke å holde seg til neste runde ved å slå Ben Shelton på onsdag og Alexander Zverev på fredag. Før det ble rekkefølgen for tirsdagens kamper bekreftet, med Carlos Alcaraz mot Taylor Fritz kl. 14:00 CET, og Lorenzo Musetti mot Alex de Miñaur kl. 20:30 CET.