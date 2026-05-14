Jannik Sinner slår Novak Djokovics rekord med 32 strake seire i Masters 1000

Jannik Sinner slo Andrey Ruvlev i kvartfinalen av Italian Open med 6-2, 6-4, og slo dermed Novak Djokovics rekord med flere strake seire i Masters 1000-turneringer: 32 seire, en rekke som startet i fjor, da Sinner vant Paris Masters. Siden den gang har Sinner vunnet Indian Wells 2026, Miami Open 2026, Monte-Carlo Masters og Madrid Open. Han er to kamper unna å bli den første spilleren i historien som har vunnet seks Masters 1000-titler på rad.

Sinner tapte sist i en Masters 1000-turnering i Rolex Shanghai Masters 2025 i oktober, da han trakk seg i det avgjørende settet i tredjerundeoppgjøret mot Tallon Griekspoor. Den forrige rekorden var på 31 seire, som Djokovic hadde i 2011, mellom Indian Wells og Cincinnati-finalen. Djokovic hadde også den forrige rekorden, 30 seire, mellom 2014 og 2015.

Sinner oppnådde også en annen milepæl: den andre spilleren siden Rafa Nadal i 2010 og 2011 som har nådd semifinalen i de fem første Masters 1000-turneringene i en sesong. Med en statistikk på 34-2 denne sesongen har Sinner kun tapt semifinalen i Australian Open mot Novak Djokovic og kvartfinalen i Qatar Open mot Jakub Mensik.

Sinner møter vinneren av ettermiddagens kamp mellom Martín Landaluce og Daniil Medvedev, mens Casper Ruud og Luciano Darderi møtes i den andre semifinalen.