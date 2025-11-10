Jannik Sinner starter forsvaret av ATP Finals-tittelen mot Felix Auger-Aliassime i dag

HQ

Jannik Sinner starter i dag sitt tittelforsvar i ATP Finals mot Félix Auger-Aliassime, den 25 år gamle kanadieren som kvalifiserte seg til årets siste turnering som den åttende av de åtte beste spillerne i sesongen. Bronsemedaljøren fra OL i Paris, som hadde en karrierebeste plassering på 6. plass i 2022, falt ut av topp 20 på grunn av skader, men klatret tilbake i et spektakulært 2025 med tre ATP 250-titler og ytterligere to finaler, den siste i Paris Masters tidligere denne måneden.

Der tapte Auger-Aliassime for Jannik Sinner i strake sett, og det var tettere enn noen gang: 6-4, 7-6(4). Kanadieren sa at han ikke føler det er et "stort gap" til verdenseneren og "jeg kommer nærmere for hver kamp vi spiller mot hverandre" (via ATP.com), og mintes hvordan han klarte å vinne et sett i US Open.

Felix Auger-Aliassime har allerede slått Sinner to ganger, men begge de gangene kom i 2022. Sinner vant de tre andre kampene deres, alle i 2025.

Tider for ATP Finals-kampene mandag 10. november

Jannik Sinner mot Felix Auger-Aliassime spilles kl. 20:30 norsk tid mandag ettermiddag. Sinner er tvunget til å vinne alle kampene, inkludert finalen, for å beholde tittelen som verdens nummer 1. Alcaraz må vinne minst tre kamper, og han vant den første mot Alex de Miñaur allerede på søndag.

I dag debuterer også Lorenzo Musetti i turneringen, niende i verden, som kvalifiserte seg etter at Novak Djokovic trakk seg. Han møter Taylor Fritz klokken 14:00 CET.