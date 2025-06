Jannik Sinner tapte i Halle og mister 450 poeng: "Etter nederlaget i Paris har det ikke vært lett å konkurrere her"

HQ

Jannik Sinner led torsdag sitt første nederlag for året mot en annen spiller enn Carlos Alcaraz i år. Faktisk hadde Sinner ikke tapt for noen, med unntak av spanjolen, siden august 2024. Bøddelen var Alexander Bublik fra Kasakhstan, rangert som nummer 45 i verden, Siners lavest rangerte nederlag siden august 2023.

Sinner Bublik startet med å vinne, men endte opp med å tape 3-6, 6-3, 6-4 i andre runde av Halle Open (åttendedelsfinale). Dette betyr at Sinner ikke vil være i stand til å forsvare de 500 poengene i denne gressturneringen i Tyskland, og innen mandag vil han miste 450 poeng.

Sinner var fortsatt preget av nederlaget i Roland Garros: "Sannheten er at etter nederlaget i Paris har det ikke vært lett å konkurrere her. Jeg er relativt fornøyd med å ha fått spille to kamper på gress før Wimbledon ", sa verdenseneren (via Punto de Break).

"Jeg skal komme meg mentalt og fysisk. Jeg trenger litt tid til det, og jeg tror en pause vil være bra for meg. Mentalt har jeg følt meg bra, men jeg er litt sliten fysisk, la han til. Den tidlige exit og en lengre hvileperiode kan være viktig for Wimbledon-ambisjonene hans.

Carlos Alcaraz slo landsmannen Jaume Munar i Queen's og vant sin 15. strake seier, hans beste seiersrekke i karrieren. Alcaraz har allerede forbedret posisjonen sin fra i fjor, da han tapte i andre runde for Jack Draper, så spanjolen har muligheten til å legge litt avstand til Sinner før Wimbledon om to uker.