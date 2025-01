Jannik Sinner tar den siste plassen i Australian Open-finalen

HQ

Jannik Sinner slo som ventet den lokale favoritten Álex de Miñaur og sikret seg billetten til semifinalen i Australian Open. Han gjorde det med letthet, 6-3, 6-2, 6-1, og for første gang skal han forsvare en majortittel i semifinalen. Ingen tegn til sykdommen som fikk ham til å skjelve mot Rune på mandag. "Når man snakker om generell fysikk, spesielt når man er ung, kommer man seg veldig fort. Jeg liker å sove, så jeg prøvde bare å hvile og ikke gjøre så mange ting.

Sinner roste de Miñaur: "Han er en tøff konkurrent og en fantastisk spiller. Vi kjenner hverandre ganske godt nå", og insisterte på at han "aldri tar ting for gitt", til tross for at han er utpekt som favoritt.

Sinner er nå den fjerde semifinalisten i herresingle i Australian Open 2025. Han skal møte amerikaneren Ben Shelton, som bare har slått italieneren én gang på fem kamper. Hvis Sinner kommer til finalen, vil han møte enten Novak Djokovic eller Alexander Zverev.