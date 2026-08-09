Jannik Sinner trekker seg fra Cincinnati Open på grunn av en kneskade

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Jannik Sinner vil ikke delta i den neste ATP Masters 1 000-turneringen. Etter å ha stått over den pågående Canadian Open – en turnering der verken Alcaraz eller Djokovic deltar, og der Zverev ble slått ut i første runde, noe som har resultert i en uvanlig åpen turnering med Rafa Jódar og Ben Shelton som favoritter – har italieneren trukket seg fra Cincinnati (13.–23. august), noe som betyr at han ikke vil spille noen turneringer mellom sin nylige tittel på Wimbledon og US Open.

«Etter å ha rådført meg med legene mine og teamet mitt, må jeg meddele at jeg er nødt til å trekke meg fra Masters 1000-turneringen i Cincinnati», sa Sinner. «Høyre kneet mitt har plaget meg, og selv om vi har jobbet hardt sammen med det medisinske teamet mitt, må jeg innse at jeg ikke er klar til å konkurrere ennå».

Sinner vil ikke fortsette sin perfekte rekke med ATP Masters 1 000-titler, etter å ha vunnet alle turneringene tidligere i år. I fjor tapte Sinner Cincinnati Open mot Carlos Alcaraz, som også har trukket seg fra turneringen i år og dermed utsatt sin retur til turneringssirkuset til US Open.