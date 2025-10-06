Jannik Sinner trekker seg fra Shanghai Open med humpende spill

HQ

Jannik Sinner har trukket seg fra Shanghai Masters i sin andre kamp, etter en utmattende kamp på 2 timer og 36 minutter mot Tallon Griekspoor, som endte 6-7(3), 7-5, 3-2 i det øyeblikket italieneren valgte å trekke seg. Han ble hjulpet ut haltende, med kramper i høyre lår.

Mange tennisspillere har klaget over de ekstreme forholdene de tvinges til å spille under, med høy luftfuktighet (Djokovic, som slo Yannick Hanfmann, kastet opp i løpet av kampen). Sinner trengte ishåndklær rundt halsen mellom andre og tredje sett.

Griekspoor, den 29 år gamle nederlenderen som for øyeblikket er rangert som nummer 31, møter Valentin Vacherot i 16-delsfinalen i morgen. "Dette er definitivt ikke måten du ønsker å vinne på", sa han. "Det har vært brutale forhold her i Shanghai hele uken allerede. Jeg trodde vi var litt heldige som kunne spille på kvelden uten sol, men to timer og 36 minutter på klokken, midt i tredje sett... Jeg synes synd på ham, jeg ønsker ham god bedring.

Nederlaget betyr at Sinner taper 950 poeng (han var mester i Shanghai i fjor), og avstanden til Carlos Alcaraz på ATP-rankingen blir mye større: 1340 poeng. Sinner kan halvere avstanden hvis han klarer å vinne Vienna Open (20.-26. oktober), men det har blitt mye vanskeligere for Sinner å gjenerobre førsteplassen på verdensrankingen i år.