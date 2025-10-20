Jannik Sinner unngår Davis Cup for Italia; Alcaraz og Zverev er inne for Spania og Tyskland

HQ

Italia har offentliggjort lagoppstillingen til Davis Cup-finalene, som spilles 18.-23. november, og Jannik Sinner, verdens nummer to, er ikke med på laget. Nyheten kom som et sjokk for italienske tennisfans, da kombinasjonen av Sinner, som ledet laget til seier i 2023 og 2024, og det faktum at det spilles i Bologna, gjorde Italia til umiddelbar favoritt til seieren.

Det italienske laget er fortsatt sterkt, med Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti og Andrea Vavassori. Den italienske kapteinen Filippo Volandri forklarte at Jannik Sinner ikke hadde gitt sin tilgjengelighet for 2025, og at han kanskje prioriterte enkelte ATP-turneringer, vel vitende om hvor tett kalenderen for resten av sesongen er: Sinner debuterer i morgen i Vienna Open 2025 ATP 500 (avsluttes 26. oktober), umiddelbart etter er Paris Masters 1000 (avsluttes 2. november), og senere forsvarer han kronen i Nitto ATP Finals (9.-16. november).

"Davis Cup er og vil alltid være hans hjem, og jeg er sikker på at Jannik snart vil være en del av laget igjen. I mellomtiden kan jeg regne med en gruppe som er klar til å kjempe og gi alt for den blå trøyen."

De andre spillerne i topp tre, Carlos Alcaraz og Alexander Zverev, vil være klare for Davis Cup-action for Spania og Tyskland. De fem andre landene blant de åtte siste er Argentina, Østerrike, Belgia, Tsjekkia og Frankrike.