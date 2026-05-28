Jannik Sinner UTE av Roland Garros etter å ha måttet ta en kontroversiell medisinsk timeout

En stor overraskelse har rystet Roland Garros: Jannik Sinner ble slått ut av argentineren Juan Manuel Cerúndolo, verdens nummer 54 (bror av Francisco Cerúndolo) i andre runde av Grand Slam-turneringen, noe som satte en stopper for en enorm seiersrekke og frustrerte håpet om å fullføre Grand Slam-karrieren i år. Verdenseneren vant de to første settene, og var bare ett game unna seier i andre runde, men så fikk han et medisinsk problem, og etter en timeout tapte han det tredje settet og de to påfølgende settene.

Kampen tok en vending ingen hadde forventet: fra 6-3, 6-2, 5-1, til at Cerúndolo vant 18 av de påfølgende 20 partiene, og endte 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6.

Da han fortsatt lå over i tredje sett, men hadde tapt de tre siste partiene (5-4, 0/40), ba Sinner om en medisinsk timeout på grunn av dehydrering, da han spilte på det meste av hetebølgen, men ikke alle så det slik: for noen led Sinner av kramper, og han burde ikke ha fått lov til å stoppe kampen slik han gjorde.

Jim Courier, ekspert på TNT Sports, sa at det var urettferdig for Cerúndolo: "Vi elsker toppspillerne, de driver sporten, men du må bruke reglene rettferdig, og reglene blir bøyd for toppspillerne. Dette er bare tull".

Da Sinner var ute, klaget tennisfans på sosiale medier over at Sinner ble favorisert, og noen trakk til og med frem hans milde sanksjon i clostebol-saken i fjor som et argument for at turneringene er skreddersydd for at toppspillerne skal vinne hver gang. Den medisinske timeouten var likevel ikke nok, og Sinner kom seg aldri fysisk, selv om han likevel klarte å fullføre kampen. "Han fortjente å vinne denne kampen, og så vet jeg ikke hva som skjedde. Men jeg synes synd på ham og håper han blir frisk igjen, sier Cerúndolo.