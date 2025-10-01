Jannik Sinner vinner årets tredje tittel mot Learner Tien i Beijing

HQ

Dagen etter at Carlos Alcaraz vant sin første Japan Open-tittel i Tokyo, fulgte Jannik Sinner opp i Beijing med å slå Learner Tien 6-2, 6-2, og tok China Open-tittelen for andre gang. Han gjenvinner tittelen, som er verdt 500 poeng, som han vant i 2023, men tapte i 2024 til Alcaraz.

Dette er nå sesongens tredje tittel for Sinner, som har hatt en dominerende, men ujevn sesong (han vant Australian Open, gikk glipp av de første månedene på grunn av dopingstraffen, og vant Wimbledon, men tapte fire andre finaler, alle mot Alcaraz, inkludert årets to andre Grand Slam-turneringer i Roland Garros og US Open).

Hans rival, Learner Tien, var sjanseløs mot Sinner, men som bare 19-åring klatrer han likevel 16 plasser til 36. plass på ATP-rankingen, noe som er det høyeste nivået i karrieren. Sinner vil ikke kunne ta tilbake førsteplassen i Shanghai, selv om Alcaraz trekker seg, ettersom italieneren vil forsvare 1000 poeng og Alcaraz bare vil tape 200.

ErreRoberto / Shutterstock