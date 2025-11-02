Jannik Sinner vinner Paris Masters og tar tilbake verdensrankingen fra Alcaraz

HQ

Jannik Sinner har gjenerobret tittelen som verdens nummer 1 i herretennis etter å ha slått Felix Auger-Aliassime i Paris Masters-finalen på søndag. Finalen i sesongens siste Masters-tittel, og den eneste italieneren har vunnet, endte 6-4, 7-6(4).

Auger-Aliassime forsvarte seg bedre enn Zverev i semifinalen, men kunne ikke stoppe Sinnrs dominans på innendørs hardcourtbaner: Han har ikke tapt et eneste sett i hele turneringen, og forlenger en seiersrekke på 26 kamper.

Og dette kommer med en stor endring på rankingen: Alcaraz faller til 11 250 poeng etter å ha tapt 90 poeng i nederlaget mot Cameron Norrie i sin første kamp i turneringen, mens Sinner når 11 500 poeng, som er den høyeste poengsummen han kan få i år.

Sinner beholder tittelen som verdens nummer 1 i minst to uker, frem til ATP Finals mellom 9. og 16. november, der Carlos Alcaraz må vinne minst tre kamper (alle tre i gruppespillet, eller to i gruppespillet og semifinalen) for å passere Sinner. Og Sinner, som vant alle 1500 poengene fra fjorårets ATP Finals, må vinne dem alle igjen hvis han ikke vil miste tittelen på slutten av året...