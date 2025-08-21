Jannik Sinners trener oppdaterer status for verdenseneren: "Vi er sikre på at han blir frisk til US Open"

HQ

Tre dager etter at han trakk seg fra Cincinnati Open-finalen, er Jannik Sinner fortsatt på bedringens vei etter et virus, men det går bedre. Det sa treneren hans, Darren Cahill, til ESPN onsdag. "Jannik fikk et virus som tvang ham til å trekke seg. Jeg snakket kort med ham i går kveld. Han var litt bedre ".

"Han vil også ha fri i dag, det er planen, og forhåpentligvis kan han komme seg ut på banen i morgen og begynne å slå noen baller. Vi er sikre på at han kommer til å bli bra", sier Cahill. Sinner hadde tilsynelatende 38 graders feber natten før kampen mot Alcaraz, og følte seg ikke bedre da han kom inn i kampen, noe som tvang ham til å trekke seg etter 23 minutter, noe som ga Alcaraz seieren og satte spanjolen foran Sinner som verdens nummer 1 når man tar ut poengene fra fjorårets US Open, som vil bli trukket ut etter at turneringen er avsluttet.

Det betyr at den som når lengst i turneringen, vil være nummer 1 i verden når rankingen oppdateres mandag 8. september. Hvis begge når finalen søndag 7. september i New York, blir det en direkte kamp om verdensrankingen...