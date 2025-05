Japan bekrefter sin støtte til måneferder i en tid med budsjettkutt i NASA

HQ

Siste nytt om USA og Japan . Japans Aerospace Exploration Agency bekreftet fredag at de vil fortsette å støtte det amerikanske måneprogrammet Artemis til tross for foreslåtte budsjettkutt i NASA, som truer viktige prosjekter som romstasjonen Gateway.

JAXA understreket at de er villige til å bidra med forsyninger, landingsteknologi og månedata for å opprettholde samarbeidet med internasjonale partnere. Et trekk som understreker Japans strategiske rolle i en tid der romkonkurransen med Kina intensiveres.