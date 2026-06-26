Japan evakuerer 1 million mennesker mens to store tropiske stormer nærmer seg

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Mens den europeiske hetebølgen og de forferdelige jordskjelvene i USA har stått i sentrum for klimanyhetene på disse kontinentene de siste dagene, har vi i Asia snakket om regn – enten det er for mye eller for lite. Nå frykter Japan og Taiwan det førstnevnte.

Øynasjonen står nå overfor store forstyrrelser etter hvert som to tropiske stormer nærmer seg, melder Reuters. Japanske myndigheter har beordret rundt 1 million mennesker til å evakuere på grunn av varsler om skred og flom. Foreløpig er også mer enn 200 flyvninger, dusinvis av togavganger og ulike motorveier rammet av forstyrrelser. Bedrifter som bilprodusenten Toyota er blant de berørte.

Lenger sør har nabolandet Taiwan også blitt hardt rammet av kraftig regn. På hovedøya har kontorer og skoler blitt stengt i flere regioner, og oversvømmelser har stengt deler av hovedjernbanelinjen, mens chip-produsenten Hsinchu har stengt kontorene sine (selv om fabrikkene opererer som normalt).

I tillegg til flom er den største bekymringen, som alltid ved slike værfenomener, den kombinerte effekten av stormer og vannmettet jord. De to tropiske stormene som er på vei, heter Mekkhala og Higos, og sammen med en sesongmessig regnfront kan de føre til enda kraftigere regnbyger i Japan, mens Taiwan overvåker en demningssjø som fylles raskt og som kan utgjøre en alvorlig risiko dersom den skulle briste.