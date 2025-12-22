Japan forbereder seg på å starte verdens største kjernekraftverk på nytt, 15 år etter Fukushima-ulykken

HQ

Japan forbereder seg på å starte opp igjen Kashiwazaki-Kariwa kjernekraftverk, verdens største, noe som markerer et viktig skritt i landets gradvise tilbakevending til kjernekraft etter Fukushima-katastrofen i 2011.

Det forventes at lovgiverne i Niigata-prefekturet vil gi sin støtte til gjenoppstarten på mandag, og dermed er det siste politiske hinderet ryddet av veien for at Tokyo Electric Power Company (TEPCO) skal kunne sette anlegget i drift igjen. Hvis dette blir godkjent, kan TEPCO starte opp igjen den første av de sju reaktorene ved anlegget allerede i januar 2026, ifølge allmennkringkasteren NHK.

Alle Japans atomreaktorer ble stengt etter jordskjelvet og tsunamien som utløste nedsmeltingen i Fukushima Daiichi. Siden den gang har 14 av de 33 reaktorene som er i drift, blitt startet opp igjen, ettersom Japan forsøker å redusere sin avhengighet av importert fossilt brensel og kutte karbonutslippene.

Kashiwazaki-Kariwa kjernekraftverk

Kashiwazaki-Kariwa-kraftverket, som ligger ca. 220 km nordvest for Tokyo, vil bli det første kjernekraftverket som startes opp igjen under TEPCO, selskapet som drev Fukushima.

TEPCO har lovet store sikkerhetsinvesteringer og økonomisk støtte til Niigata, men offentligheten er fortsatt sterkt bekymret. En undersøkelse i prefekturet i oktober viste at 60 % av innbyggerne mener at betingelsene for en gjenoppstart ikke er oppfylt.

Premierminister Sanae Takaichi har støttet gjenoppstart av kjernekraftverk for å styrke energisikkerheten, særlig ettersom Japan står overfor økende etterspørsel etter strøm fra AI-datasentre og fortsatt avhengighet av kostbar import av drivstoff. Regjeringen har som mål å doble kjernekraftens andel av strømproduksjonen til 20 % innen 2040.

For kritikere og evakuerte fra Fukushima som bor i Niigata, er den planlagte gjenoppstarten imidlertid fortsatt svært urovekkende, noe som understreker hvor splittende Japans kjernekraftgjenopplivning fortsatt er, selv 15 år etter den verste kjernekraftkatastrofen i landet.