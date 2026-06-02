Japan forbereder seg på stormflo når den tropiske stormen Jangmi slår ut strømmen og driver folk på flukt

Den tropiske stormen Jangmi har herjet sørvest i Japan på tirsdag, slått ut strømmen i titusenvis av hjem og forårsaket alvorlige forstyrrelser i flytrafikken. Minst et dusin mennesker har blitt skadet, og hundretusener har blitt oppfordret til å søke tilflukt, ifølge The Japan Times og YLE.

Japans meteorologiske byrå har sendt ut en advarsel om flom og jordskred, mens Jangmi sakte beveger seg nordover. Rundt 17 000 husstander på øya Kyushu har vært uten strøm. I Kagoshima, sørvest i Japan, har rundt 30 000 husstander vært uten strøm. Et dusin mennesker ble skadet i ulykker forårsaket av stormen på Okinawa. Japans to største flyselskaper, All Nippon Airways og Japan Airlines, har kansellert til sammen rundt 600 flyvninger på grunn av Jangmi.

Regjeringens talsmann Minoru Kihara advarte på forhånd om at Jangmi ville skape problemer for blant annet offentlig transport når den beveger seg inn over landets hovedstad Tokyo. Dette forventes å skje onsdag lokal tid.